Kamermeerderheid: regel herinvoering visumplicht voor Albanezen

Kamerlid Sietse Fritsma van de PVV ziet wel degelijk een verband tussen het afschaffen van de visumplicht en de criminaliteit. Hij gebruikte daarvoor registratiecijfers van Albanese verdachten die hij voorlas in het debat.

"Voor de visumvrijstelling waren het er ongeveer honderd. Na de visumvrijstelling van 2010 groeide dat in rap tempo naar 720 in 2016, naar 440 in 2017. Dus op zijn minst is dit gewoon vervijfvoudigd", zei Fritsma. "Hoe kan de minister volhouden dat er geen causaal verband is?"

Ook Minister Blok van Buitenlandse Zaken benadrukte een visumplicht onhaalbaar is. Albanië voldoet namelijk aan de Europese eisen die destijds aan de afschaffing zijn gesteld. Om die reden voelen andere landen en de Europese Commissie niets voor die herinvoering en daarom wil Blok het niet eens proberen.

Noodremprocedure

Maar dat viel niet goed in de Kamer, onder anderen bij Jasper van Dijk van de SP en Madeleine van Toorenburg van het CDA. "Ik vind het zeer teleurstellend dat de minister nu niet in staat is om juist tegen Europa te zeggen: 'Dit is ontwrichtend in Nederland. Ik vind dat we de noodremprocedure moeten toepassen.'", aldus Van Toorenburg.

Blok reageerde: "Maar mevrouw van Toorenburg weet dat een individueel land niet in zijn eentje de noodremprocedure kan afroepen. Dan hier suggereren dat dat wel zou kunnen, helpt denk ik niet."

Er ligt nu een motie waarin het kabinet de opdracht krijgt om die visumplicht in Brussel te gaan voorstellen. Volgens verslaggever Wilco Boom kan het kabinet zo'n motie naast zich neer leggen.

"Maar dat ligt in dit geval niet heel erg voor de hand, want er staan namen van drie van de vier regeringspartijen onder", zei Boom. "Dat maakt het natuurlijk moeilijk om nee te zeggen. Maar of dat nou betekent dat het kabinet nu heel enthousiast de boer op zal gaan voor die visumplicht dat durf ik niet te voorspellen."