'Voer visumplicht in tegen opmars criminele Albanezen'

Politie en justitie in Amsterdam stellen voor om voor Albanezen weer een visumplicht in te voeren. Ze signaleren dat Albanezen de laatste jaren steeds vaker een sleutelrol spelen bij drugshandel en witwassen.

Albanezen kunnen nu vrij reizen. Albaniƫ is geen Schengenland maar sinds 2010 hoeven Albanezen geen visum meer te hebben. Het kabinet wordt in een interne notitie geadviseerd maatregelen te nemen om "meer grip te krijgen op de problematiek", bevestigt een woordvoerder van de politie in Amsterdam een bericht in De Telegraaf, die de notitie in handen heeft.

Vorig jaar verdubbelde het aantal Albanese verdachten. Sinds 2016 zijn er 36 onderzoeken gestart naar verdachten afkomstig uit Albaniƫ. De politiewoordvoerder spreekt van een "snelle opmars" van Albanezen in het Nederlandse criminele circuit. Door een visumplicht in te voeren, willen politie en justitie voorkomen dat de Albanezen "zich wortelen in de Nederlandse samenleving".

Spil

In de notitie, die van begin deze maand is, staat volgens de krant dat Nederland een spil is in de criminele activiteiten van Albanezen. Die zouden zich hebben opgewerkt tot leiders van drugslijnen van Zuid-Amerika naar Europa, waarbij Amsterdam en Rotterdam belangrijke distributiecentra zijn.

De politiewoordvoerder benadrukt dat het aan de politiek is om een besluit te nemen. Het rapport wordt binnenkort overhandigd aan minister Blok van Veiligheid en Justitie. Het ministerie wil tot die tijd niet reageren.