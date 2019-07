Frankrijk voert volgend jaar vliegtaks in voor reizigers

Frankrijk gaat volgend jaar een 'ecotaks' instellen voor alle vertrekkende vluchten vanuit het land. De Franse regering wil hiermee jaarlijks 182 miljoen euro ophalen. Het geld zal worden geïnvesteerd in groen transport, zoals het treinverkeer rondom steden.

De Franse minister van Transport, Elisabeth Borne, heeft de plannen bekendgemaakt.

Passagiers die reizen binnen Europa moeten voor een ticket voor de economyclass 1,50 euro per ticket extra betalen. Voor reizigers in de businessclass zal dit 9 euro per vlucht zijn. Bij vluchten vanuit Frankrijk naar bestemmingen buiten Europa gaat het om heffingen van respectievelijk 3 euro en 18 euro. Overstappers op Franse luchthavens worden volgens Borne ontzien.

Gele hesjes

In Frankrijk speelt de discussie rondom klimaatverandering enorm, zegt correspondent Frank Renout. "Dat is begonnen vorig jaar met de gele hesjes die in opstand kwamen tegen de ecotaks op diesel en benzine." De gele hesjes eisten destijds al een belasting op het vliegverkeer. "Ze zijn gehoord, die vliegtaks lijkt er te gaan komen", zegt Renout. Het wetsvoorstel moet nog wel worden aangenomen, maar Macron heeft een absolute meerderheid in het parlement.

"Het is ook een duidelijke keuze van de regering om de kosten bij de reiziger te leggen en niet bij de luchtvaartmaatschappijen", aldus Renout. "Macron wil dus ook niet wachten op Europese regelgeving, zoals ook vaak is voorgesteld."

Nederland

In Nederland gaat de passagier in 2021 een vliegtaks betalen van 7 euro per ticket. Dat levert de staatskas zo'n 200 miljoen euro op. Daarnaast wil het kabinet dat vliegtuigmaatschappijen accijns gaan betalen op de brandstof kerosine. Om dit voor elkaar te krijgen wil staatssecretaris Snel van Financiën Europese afspraken maken.

De vraag is echter of dit gaat lukken: er bestaat weinig animo voor een Europese vliegtaks. Vorige maand organiseerde Snel een 'Europese top' over vliegbelastingen in Madurodam. Slechts één minister uit Zweden, een staatssecretaris uit Spanje en een uit Roemenië bezochten de top.