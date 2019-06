Kabinet: ook accijns op kerosine heffen

Het kabinet wil dat vliegtuigmaatschappijen accijns gaan betalen op de brandstof kerosine. Om dit voor elkaar te krijgen wil staatssecretaris Snel van Financiën dat in Europees verband regelen.

In een internationaal luchtvaartverdrag is vastgelegd dat de brandstof voor vliegtuigen is gevrijwaard van belastingen. Op stroom voor treinen en benzine en lpg voor auto's wordt wél accijns geheven. Aan de pomp zien automobilisten ongeveer twee derde van de prijs wegvloeien naar accijns en btw. Vliegtuigmaatschappijen betalen niets.

"Het is natuurlijk raar dat je meer belasting betaalt voor een tank benzine dan voor het voltanken van een vliegtuig", zegt Snel.

Wel uitstoten, niet betalen

De afspraak om geen belasting te heffen op vliegtuigbrandstof stamt uit 1944. De afspraken uit het luchtvaartverdrag zijn door de klimaatverandering totaal verouderd, vindt het kabinet. De luchtvaart is inmiddels goed voor 2,5 procent van de CO2-uitstoot, en dat wordt alleen maar meer.

De afspraken zijn ooit gemaakt omdat de commerciële luchtvaart in meerdere rechtsgebieden opereert, elk met zijn eigen belastingregime. Daarbij is het invoeren van een kerosineaccijns niet zo makkelijk. Waar betaal je bijvoorbeeld accijns: in het land waar je tankt, of waar je overheen liegt? En wat gebeurt er boven de internationale wateren?

Juist daarom is het volgens het kabinet noodzakelijk om dit Europees te regelen. Dat hoeft volgens Snel niet te stroken met internationale verdragen omdat belasting bij het voltanken van het vliegtuig moet worden betaald, het wordt niet over de gevlogen kilometers geheven.

Vliegtaks

Naast de gewenste belasting op kerosine wordt er in 2021 nog een andere belasting geheven op vliegen. Dan gaan passagiers op vliegtickets een belasting van 7 euro per ticket betalen. Die zogenoemde vliegtaks geldt voor passagiers die vanaf de Nederlandse luchthavens vertrekken, maar niet voor transferpassagiers. De vliegtaks levert de staatskas zo'n 200 miljoen euro op.

Met het organiseren van een internationale luchtvaartbijeenkomst, morgen en vrijdag, doet het kabinet een laatste poging om deze belasting op Europees niveau te regelen. Toch lijkt dat weinig kans van slagen te hebben. Een Europese meerderheid, laat staan de benodigde unanimiteit, lijkt onhaalbaar.

Naast Nederland zijn er zeven landen die werken aan een vliegtaks, of het al hebben ingevoerd: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Zweden, Groot-Brittannië en Noorwegen.