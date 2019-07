Eén loket voor boeren met vragen over schadeherstel na aardbevingen

Voor boeren in het gaswinningsgebied komt één loket waar ze met al hun aardbevingsproblemen terechtkunnen. Ze kunnen er bijvoorbeeld vragen stellen over schadeherstel en de versterking van hun gebouwen. Het loket moet na de zomer opengaan, heeft minister Carola Schouten toegezegd tijdens een bezoek aan Uithuizermeeden in Groningen.

Nu moeten de boeren met hun problemen steeds naar verschillende plekken toe. "Met het ene probleem moet je hierheen en het andere probleem weer daarheen. De boeren hebben het signaal afgegeven dat er behoefte is aan één aanspreekpunt", zegt een woordvoerder van de minister.

Het loket moet het voor boeren makkelijker maken om schade te melden. Ze moeten meer tijd kunnen steken in hun werk en minder in het afhandelen van schade. "Bij het agroloket meld je je probleem en dat komt in handen van één aanspreekpunt", zei Schouten gisteren tijdens haar werkbezoek. "Zodat de boer niet langs al die verschillende instanties moet. Hij moet gewoon zijn werk kunnen doen."

Lekkende mestkelders

Er wordt de komende periode ook een team van experts samengesteld, dat zich richt op terugkerende problemen. Volgens RTV Noord komen scheuren in woonhuizen en stallen vaak voor en veel boeren hebben ook te maken met lekkende mestkelders en problemen met de drainage.

"Het probleem van de mestkelders is al langer bekend, maar dat wordt niet opgelost als je dit per geval gaat bekijken", zei Schouten. "Dat kost te veel tijd. Dit probleem bestaat op zoveel plekken, dat we met het team gaan zoeken naar een oplossing die je op meerdere plekken kunt toepassen."

Boer Koos Meeuwes zat gisteren, met vijf andere boeren, bij het gesprek met de minister. Hij hoopt dat de procedures die eerst zo lang duurden, nu sneller gaan. "Dit alles zet je bedrijf gewoon stil", zei de akkerbouwer. "Dat is jarenlang gebeurd. Wij hebben sinds 2012 schade, die belemmert onze bedrijfsvoering omdat we gewoon niet verder kunnen. Je kunt niet investeren."