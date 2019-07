Oud-VN-functionaris krijgt negen jaar cel voor kindermisbruik in Nepal

Een vooraanstaand oud-VN-functionaris, Peter Dalglish, is in Nepal veroordeeld tot negen jaar cel voor kindermisbruik. De 62-jarige Canadees, die zich tientallen jaren inzette voor arme straatkinderen in Afrika en Azië, werd vorige maand al schuldig bevonden aan seksueel misbruik van minderjarigen.

Dalglish werd in april vorig jaar gearresteerd in zijn huis in Nepal, na tips over misbruik door hem. Toen hij werd opgepakt, waren er twee minderjarige jongens van 12 en 14 op zijn kamer.

De rechter oordeelt nu dat hij negen jaar cel krijgt voor het misbruik van de 12-jarige jongen en zeven jaar cel voor de jongen van 14. De twee zaken zijn samengevoegd, waardoor hij negen jaar krijgt. Ook moet hij beide slachtoffers een schadevergoeding van 500.000 Nepalese roepies betalen, omgerekend ruim 4000 euro.

Zelf heeft Dalglish de misbruikbeschuldigingen altijd van de hand gewezen. Hij zegt dat de politie hem valselijk heeft beschuldigd. Toen hij vorige maand schuldig werd bevonden, kondigden zijn advocaten al aan dat ze in hoger beroep gaan.