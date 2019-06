Oud-topmedewerker VN veroordeeld voor kindermisbruik in Nepal

De prominente oud-VN-medewerker Peter Dalglish is door een rechtbank in Nepal schuldig bevonden aan misbruik van minderjarigen.

De politie kwam hem vorig jaar op het spoor door een tip van onderzoekers van de hulporganisatie Terre des Hommes. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. Zijn advocaten spreken tegenover de Canadese publieke omroep CBC van een justitiële dwaling. Getuigen zouden zijn omgekocht. Ook zou hij geen eerlijk proces hebben gehad.

Arme kinderen

De 62-jarige Canadees zette zich tientallen jaren in voor arme kinderen in Afrika en Azië. Dat deed hij onder meer door een hulporganisatie op te zetten voor verbetering van levensomstandigheden van arme en kwetsbare kinderen.

De laatste jaren werkte hij voor de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Afghanistan en Liberia. In 2016 ontving hij de Order of Canada, de op een na hoogste onderscheiding in Canada.

Opgepakt

In 2017 kregen lokale medewerkers van Terre des Hommes in Nepal een tip dat Dalglish kinderen misbruikte, al was zijn identiteit toen nog niet bekend. Begin 2018 meldde zich een groep straatkinderen. Ze beschuldigden Dalglish van misbruik. Hij bevond zich op dat moment in het buitenland.

Twee weken na zijn terugkeer, in april vorig jaar, deed de politie een inval in zijn woning. Op dat moment waren er twee minderjarige jongens (12 en 14 jaar oud) op zijn kamer.

Welke straf hij krijgt, wordt volgende maand bepaald. Hij riskeert een gevangenisstraf van meer dan tien jaar. Zijn advocaten hebben al aangekondigd dat ze in hoger beroep gaan.