17 dopingbendes opgerold bij grootste anti-dopingactie ooit

Bij een grote internationale actie tegen doping zijn zeventien criminele bendes opgerold. De actie werd gecoördineerd door de Italiaanse en Griekse politie. Er deden in totaal 33 landen aan mee, waaronder Nederland. Volgens de Europese politie-organisatie Europol was het de grootste anti-dopingactie ooit.

Het onderzoek was vooral gericht op de productie en levering van verboden middelen aan amateursporters, voornamelijk bodybuilders, fitness-fanaten en wielrenners. Maar het ging bijvoorbeeld ook om middelen om renpaarden sterker te maken.

Online verkoop

De doping werd verkocht via sportscholen en online-apothekers. De leveranciers maakten vooral reclame via sociale media. Om de middelen op te sporen, werd gebruik gemaakt van dopingtests bij sportevenementen. Er werden 1356 bloed- en urinetests afgenomen.

Er zijn negen ondergrondse laboratoria ontmanteld en 234 mensen gearresteerd, in welke landen is niet duidelijk. Er werd 24 ton aan ruw steroïdepoeder in beslag genomen, net als 3,8 miljoen eenheden doping en namaakmedicijnen.

Testosteron

De operatie heette Viribus, een vervoeging van het Latijnse woord voor kracht. Behalve politiekorpsen deden onder meer de internationale dopingautoriteit WADA en het Europese anti-fraudeagentschap OLAF eraan mee. De 33 betrokken landen zijn vooral EU-lidstaten, maar ook bijvoorbeeld Albanië, Oekraïne, Colombia en de VS.

Sporters gebruiken onder meer anabole steroïden om hun prestaties kunstmatig te verbeteren. De middelen zijn afgeleid van het mannelijke geslachtshormoon testosteron en verhogen de opbouw van eiwitten, maar kunnen ook schadelijk zijn voor bijvoorbeeld hart, lever en nieren.

Een illegaal productielab beginnen is relatief eenvoudig. Dankzij handleidingen op internet hoef je geen chemicus te zijn om doping en namaakmedicijnen te produceren, zegt Europol.