Oprichter Primark overleden: detailhandel verliest 'een grootheid'

Oprichter en voorzitter Arthur Ryan van kledingbedrijf Primark is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij deed het sinds tien jaar rustiger aan, al was hij als voorzitter nog steeds nauw betrokken bij het van oorsprong Ierse bedrijf.

Ryan begon de budgetkledingketen in 1969 met een winkel in Dublin onder de naam Penneys. Zo heet de keten in Ierland nog steeds, maar in het buitenland mag dat niet vanwege een rechtenkwestie. Daarom werd de naam Primark bedacht.

Inmiddels heeft het bedrijf 341 winkels in elf landen. In Nederland zijn twintig Primark-winkels.

'Grootheid'

Ryan richtte de keten op in opdracht van de familie Weston, tevens oprichter van Primarks huidige moederbedrijf Associated British Foods. De familie roemt Ryan als een "grootheid in de detailhandel, een geweldig leider en een buitengewoon handelaar".

De succesvolle werkwijze van Primark heeft een keerzijde. De keten zou winkelpersoneel slecht betalen en de productie van de zogeheten "fast fashion", wegwerpmode, zou ten koste gaan van mens en milieu.