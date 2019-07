'Eerste ontslagen al gevallen bij Deutsche Bank'

The Guardian meldt dat er in Londen personeel met dozen het pand verlaten. Ook al is het niet zeker of het om ontslagen personeel gaat, het is een scène die de krant doet denken aan de val van Lehman Brothers in 2008, wat het begin van de crisis inluidde.

Of er ook werknemers in Nederland geraakt zullen worden, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder liet in elk geval weten dat in Nederland vandaag geen personeelsbijeenkomsten gepland stonden.

Al tijden slecht

De ingreep komt niet uit de lucht vallen. Het gaat al een decennium slecht met de bank. Deutsche Bank heeft lang op de eigen investeringstak ingezet, wat tot de crisis heel winstgevend was voor veel banken. Daarna zakte dat in. Maar de salarissen en bonussen in die tak zijn nog steeds hoog, wat het een dure afdeling maakt.

Daarnaast heeft de bank nog hoge kosten door de vele kantoorpanden die het heeft. Ondertussen moet het bedrijf veel concurrentie verduren van de vele andere banken in Duitsland en moest het de afgelopen jaren miljarden ophoesten vanwege boetes voor rentemanipulatie en witwasschandalen.