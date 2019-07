Deutsche Bank schrapt 18.000 banen, stopt ook met aandelenhandel

Deutsche Bank heeft opnieuw een reorganisatie aangekondigd. Tot 2022 worden 18.000 banen geschrapt, ongeveer een vijfde van het totaal. De grootste bank van Duitsland verkeert al langere tijd in zwaar weer, onder meer door dalende aandelenkoersen en boetes voor misstanden uit het verleden. Ook vorig jaar gingen al duizenden banen verloren.

Deutsche Bank verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar een nettoverlies van 2,8 miljard euro. Het schrappen van de banen is onderdeel van een grotere reorganisatie. De bank stopt bijvoorbeeld ook met de handel in aandelen.

Deutsche Bank schat de kosten van de reorganisatie tot 2022 op zo'n 7,4 miljard euro, waarvan 5,1 miljard euro dit jaar. Eerder dit jaar werd bekend dat een fusie met een andere grote Duitse bank, Commerzbank, niet doorgaat. Ook met Commerzbank gaat het niet goed. De hoop was dat een fusie beide banken er weer bovenop zou helpen.