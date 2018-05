Deutsche Bank schrapt weer duizenden banen

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, gaat opnieuw snijden in het personeelsbestand. De bank wil de ruim 97.000 banen die er nu zijn terugbrengen tot ruim onder de 90.000. Het komt erop neer dat bijna een op de tien banen verdwijnt. Hoeveel mensen dat hun baan zal kosten is niet meteen duidelijk.

Deutsche Bank lijdt nu drie jaar op rij verlies en worstelt al maanden met de vraag hoe het tij gekeerd moet worden. Bij eerdere bezuinigingsrondes sneuvelden ook al duizenden banen. Vorige maand werd toenmalig bestuursvoorzitter John Cryan de laan uit gestuurd en vervangen door Christian Sewing, die al vrijwel zijn hele carrière bij de bank werkt.

Sewing staat vandaag voor de taak om de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders in Frankfurt ervan te overtuigen dat de voorgenomen ontslagen de weg zullen inluiden naar herstel. De koers van het aandeel Deutsche Bank is sinds begin dit jaar bijna 30 procent gedaald.

Moordende concurrentie

Het mes gaat vooral in de effectenhandel. Daar zou een kwart van de banen vervallen. De handel in aandelen wordt verregaand geautomatiseerd en bovendien gaat Deutsche Bank zich concentreren op zijn grootste en belangrijkste klanten.

Ook de zakenbank, ooit het trekpaard van de bank, staan ingrepen te wachten. Het gaat daar niet goed: de kosten zijn naar verhouding zeer hoog en de concurrentie uit met name de VS is moordend. Verder heeft de bank zwaar moeten boeten voor ongeoorloofde praktijken: die hebben in Europa en Amerika miljarden euro's aan boetes gekost, waardoor het vertrouwen bij beleggers sterk afnam.

De herstructurering brengt dit jaar naar verwachting zo'n 800 miljoen euro aan kosten met zich mee.