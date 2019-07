'Operatie Nachtwacht' van start en iedereen kan meekijken

De Nachtwacht aanraken kon al niet, maar vanaf vandaag is het wereldberoemde schilderij nog iets verder weg voor bezoekers. Het werk van Rembrandt van Rijn hangt namelijk tenminste een jaar in een glazen huis, omdat het wordt onderzocht en daarna gerestaureerd. En het bijzondere is: de 'Operatie Nachtwacht' vindt plaats voor de ogen van het publiek.

Door het glas kan de Nachtwacht op zeven meter afstand nog gewoon bekeken worden. Bezoekers zullen dan ook meteen het onderzoeksteam met restauratoren, kunsthistorici, curatoren, data-scientists en fotografen aan werk zien.

Katrien Keune, 'Head of Science' bij het Rijksmuseum, geeft leiding aan het team. Het doel van het onderzoek is om zoveel mogelijk te weten te komen over het werk, vertelt ze aan de NOS. "Over welke verven Rembrandt gebruikte en waarom. Ook kijken we hoe de verf nu is veranderd. Neem bijvoorbeeld het hondje, daar zit een witte waas overheen. Dat is niet door Rembrandt gedaan. We willen dus weten hoe dit komt, wat er met de verf is gebeurd."

"We weten ook dat de Nachtwacht al meer dan 25 restauraties heeft gehad en we denken dat het schilderij onder meer daardoor steeds donkerder is geworden. Ook dat willen we verder onderzoeken."

Macroröntgenfluorrescentiescanner

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, hangt het werk dus in een glazen huis. In de vloer zit een rails met een plateau. Daarop kunnen onderzoekers staan en zich omhoog, omlaag en opzij laten rijden. Zo kunnen ze tot vlak voor het werk komen. Onderzoeken gaat met een hoofdloep, die 10 keer vergroot. Ook is er een microscoop die gemonteerd zit op het plateau.

Toch is dit minutieuze onderzoek pas voor later bedoeld, zegt Keune. Eerst wordt namelijk de 'macroröntgenfluorrescentiescanner' in stelling gebracht. "Dit apparaat scant de Nachtwacht en zo komen we bijvoorbeeld te weten waar het lood zit op het doek. Dit is nodig om te weten welk pigment Rembrandt heeft gebruikt en krijgen we een beeld over de gebruikte verf."