Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen straks diploma

Voortaan krijgen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil de leerlingen meer erkenning geven. De wet moet er nog wel voor worden aangepast. Waarschijnlijk krijgen de leerlingen in het schooljaar 2021-2022 voor het eerst een diploma.

Het voortgezet speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Het gaat dan om kinderen met een beperking, chronische ziekte of stoornis. Een deel van die leerlingen doet geen eindexamen. Voor hen is dat te lastig; zij kunnen niet op het vereiste diplomaniveau komen. Voor hen is het meer een dagbesteding, waarbij ze bijvoorbeeld leren eenvoudige arbeid te doen.

Het voortgezet speciaal onderwijs telt in totaal zo'n 37.500 leerlingen. Er zijn ook leerlingen die op een school voor voortgezet speciaal onderwijs een vmbo-opleiding, havo of vwo volgen. Zij krijgen aan het eind van hun schooltijd al het diploma dat daarbij hoort.

Bekroning

"Alle leerlingen verdienen een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd", zegt de minister in een persbericht. "Daarom gaan we ervoor zorgen dat ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs voortaan een schooldiploma krijgen."

Door de wetswijzing krijgen nu alle leerlingen op het voortgezet onderwijs een diploma. Eerder kondigde minister Slob aan dat alle leerlingen in het praktijkonderwijs ook een diploma krijgen.