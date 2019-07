'Sommige mensen zeiden dat ik niks kon, maar nu heb ik een diploma'

De 16-jarige Ibtissam, die vandaag ook haar diploma in ontvangst neemt, herkent dat wel. "Dit is natuurlijk de laagste opleiding die je kunt hebben, daar hebben mensen veel vooroordelen over. Soms zeiden ze: jij gaat toch nooit iets bereiken in je leven, want je wordt schoonmaker of gaat in een winkel werken. Je kan niks."

Ibtissam is dan ook heel blij met haar diploma. "Dit is veel beter dan een certificaat", glundert ze. "Als kinderen buiten nu zeggen dat ik niks heb gehaald, dan kan ik zeggen: 'Jawel, ik heb een diploma, een praktijkdiploma'."

Moeder Samira is trots op haar dochter, die in het praktijkonderwijs de richting horeca koos, maar nu verder gaat leren voor secretaresse. "Veel mensen denken dat het praktijkonderwijs niks voorstelt, maar het is echt bikkelen. Mijn dochter kwam vaak huilend en moe thuis, omdat ze dan in een restaurant had gewerkt tot 's avonds laat. Het is niet makkelijk. Daarom ben ik blij dat ze een diploma krijgt, dat is toch een soort erkenning."