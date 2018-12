Diploma geeft leerlingen praktijkonderwijs 'waardering en kansen'

Gesprekken met scholen

De komende periode voert de minister gesprekken met de scholen en de sectorraad over de precieze invulling van het diploma. Hij kijkt daarvoor ook naar de 'mooie' initiatieven die al door scholen zelf zijn genomen, zoals de samenwerking in Rotterdam. Volgens Slob zal een portfolio in ieder geval onderdeel zijn van het diploma.

Slob hoopt dat praktijkscholen al dit schooljaar initiatieven starten om leerlingen van een diploma te voorzien.

Martijn Eeuwijk is blij dat straks alle leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen ervaren hoe het is om een diploma te ontvangen. "Het is voor leerlingen, maar ook voor hun ouders, bijzonder om de vlag met hun schooltas uit te kunnen hangen. Een diploma heeft gewoon meer statuur."