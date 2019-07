100.000 kippen dood door brand in Kiel-Windeweer

In het Groningse dorp Kiel-Windeweer zijn 100.000 kippen omgekomen bij een grote brand bij een pluimveehouderij. De kippen zaten in twee stallen die volledig in de as zijn gelegd.

Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. Toen de brandweer aankwam bij het bedrijf, stonden de twee stallen al in brand. De brandweer zag dat ze niet meer te redden waren en heeft vooral ingezet op het voorkomen van het overslaan van het vuur.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die richting Veendam en Wildervank trok. Omwonenden werden opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. De brand is inmiddels geblust.