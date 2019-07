'Eikenprocessierups zal niet meer verdwijnen, we moeten ermee leren leven'

De eikenprocessierups gaat niet meer weg en om plagen te voorkomen moet er het hele jaar door gewerkt worden aan de bestrijding. Dat zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit en het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Hij vindt de huidige manier van bestrijden niet effectief.

"Het is overduidelijk: de rups heeft dit jaar van ons gewonnen. Er hangen zo veel nesten in zo veel bomen dat we onvoldoende bestrijdingscapaciteit hebben om al die nesten te verwijderen", zegt Van Vliet. "Dat is heel vervelend, want de komende weken gaan die rupsen verpoppen en uitvliegen. En ze gaan hun eitjes afzetten voor het komende jaar."

Daarom is het volgens van Vliet zaak om te kijken waar de vlinders naartoe vliegen, om te weten waar de eitjes worden gelegd. "En dan preventief bestrijden."

'Leren leven met de rupsen'

Van Vliet verwacht niet dat de eikenprocessierups, die dit jaar meer overlast veroorzaakt dan ooit, nog zal verdwijnen uit Nederland. "Het is misschien een heel vervelend verhaal, maar we krijgen er in de toekomst ook nog de dennenprocessierups bij. Het is hier klimatologisch geschikt, we hebben heel veel eiken, en er zijn veel dennen. We moeten ermee leren leven."

Op dit moment kijken veel mensen die last hebben van de rupsen nog voornamelijk naar gemeenten voor de bestrijding. "Maar dat stadium zijn we al heel lang voorbij. Iedereen moet aan de gang om iets met de processierups te doen."

De wetenschapper denkt bijvoorbeeld aan een nationaal bijscholingsprogramma. "Dat gaat dan om het voorkomen van gezondheidsproblemen, maar ook over hoe je de rupsen te lijf gaat. Je kunt ze bestrijden met biologische middelen, maar ook met biologische diversiteit, bijvoorbeeld door natuurlijke vijanden van de rupsen te stimuleren."