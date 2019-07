Conservatieven mogen vanaf vandaag kiezen: wordt het Hunt of Johnson?

Vanaf vandaag mogen de circa 160.000 leden van de Britse Conservatieve Partij stemmen over de opvolging van Theresa May als partijleider en premier. Ze kunnen kiezen tussen minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt en zijn voorganger in die functie, Boris Johnson.

De winnaar van de verkiezing neemt het premierschap van May over voor de rest van haar termijn, die loopt tot 2022. Boris Johnson, bekend om zijn rebelse imago en zijn bikkelharde brexit-lijn, is veruit favoriet.

Volgens een peiling van de krant The Times onder leden van de Conservatieve Partij kan Johnson rekenen op bijna driekwart van de stemmen. Hunt wordt door veel leden gezien als een mannelijke versie van May, omdat hij net als zij in 2016 tegen de brexit stemde maar daar nu wel leiding aan wil geven.

Gedoe met stembiljetten

De stemming verloopt schriftelijk, per post. Het is de vraag hoe vlekkeloos dat zal gaan, want uit onderzoek van de BBC blijkt dat veel leden meer dan één stembiljet hebben ontvangen. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze in twee lokale afdelingen van de partij actief zijn. Ook zijn er leden die na een huwelijk een andere achternaam hebben aangenomen en daardoor dubbel in de ledenadministratie staan.

Bronnen in de Conservatieve Partij schatten dat misschien wel duizend leden twee biljetten hebben gekregen. De partijleiding waarschuwt dat leden die twee stemmen uitbrengen, worden geroyeerd.

De stemming loopt tot en met 22 juli. Een dag later wordt naar verwachting de winnaar bekendgemaakt.