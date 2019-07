Twee zware bevingen in Californië; een opmaat naar The Big One?

Californië is in twee dagen twee keer getroffen door een zware aardbeving. De komende dagen worden meer bevingen verwacht, maar dat is niet wat de inwoners van de grote steden in de Amerikaanse staat bezighoudt. Zij zijn vooral bang voor The Big One, een zware beving in dichtbevolkt gebied.

Seismologen voorspellen al decennia dat in het zuidwesten van de Verenigde Staten een keer een zware beving zal plaatsvinden op de San Andreas-breuklijn. Die breuklijn loopt over zo'n 1200 kilometer dwars door Californië en passeert grote steden als San Francisco en Los Angeles. Wetenschappers denken dat een zware beving op het zuidelijke deel van de breuklijn grote schade kan veroorzaken.

De schok van gisteravond (lokale tijd) was de zwaarste sinds 1999, maar was niet in de buurt van de grote steden. De vraag is of na deze bevingen de kans op The Big One groter is geworden.

Voelbaar in grote steden

De bevingen van gisteravond en donderdagochtend hadden een kracht van respectievelijk 7,1 en 6,4. De schokken waren op twee andere breuklijnen, op enkele honderden kilometers van Los Angeles. Het getroffen gebied in Zuid-Californië ligt ten zuidwesten van Death Valley National Park en is woestijnachtig en dunbevolkt.

Daardoor lijkt de schade mee te vallen, al werd een plaats in de buurt van het epicentrum wel flink getroffen. In het stadje Ridgecrest, met zo'n 30.000 inwoners, braken branden uit doordat gasleidingen scheurden en vielen gewonden.

Ook in Los Angeles was de beving goed voelbaar. Op filmpjes is te zien dat het stadion van de Los Angeles Dodgers heen en weer gaat bij een honkbalwedstrijd: