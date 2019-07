VS eist 12,7 miljard dollar van drugsbaas 'El Chapo'

Openbaar aanklagers Verenigde Staten willen 12,7 miljard dollar eisen van de Mexicaanse drugsbaas Joaquin 'El Chapo' Guzman, nu hij is veroordeeld voor drugshandel en -smokkel en afpersing.

Dat bedrag staat volgens de aanklagers gelijk aan de straatwaarde van de cocaïne, heroïne en wiet die de cartelbaas heeft verhandeld. Niet duidelijk is waar zij dit geld moeten vinden, en hoe zij het moeten innen. Volgens een advocaat van Guzman is de Amerikaanse justitie er nog niet in geslaagd "ook maar een cent" van hem te lokaliseren.

De 62-jarige Guzman, een kopstuk van het zogeheten Sinaloa-cartel, maakte naam in de drugswereld door cocaïne te smokkelen door tunnels onder de grens van Mexico met de VS.

Vlak voor een van zijn arrestaties in 2014 wist hij de Mexicaanse politie ook via een tunnel te ontkomen, die was aangelegd onder een badkuip in zijn onderduikadres. Later ontsnapte hij weer uit een zwaarbeveiligde gevangenis, zoals wel vaker is voorgekomen.

In 2016 werd hij nogmaals opgepakt, voorlopig voorgoed, en uitgeleverd aan de VS. Hij is al schuldig bevonden. Zijn straf hoort hij op 17 juli.