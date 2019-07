'ChristenUnie hoeft niet altijd op de lijst met de SGP'

De ChristenUnie twijfelt aan de samenwerking met de SGP op zowel Europees als lokaal niveau. ChristenUnie-voorzitter Piet Adema zegt in een interview met het Nederlands Dagblad dat het soms beter kan zijn als de twee partijen niet met elkaar op een lijst staan.

Bij lokale verkiezingen vormen de christelijke partijen vaak één kieslijst. Dat was ook op Europees niveau zo. De partijen waren in Europa aangesloten bij de conservatieve ECR-fractie. Daar kwam Forum voor Democratie onlangs ook bij. Dat was voor de ChristenUnie een reden om te breken met de fractie. De SGP bleef wel in de ECR.

Daarom stelt Adema in de krant dat lokale afdelingen een samenwerking met de SGP niet als vanzelfsprekendheid hoeven te zien. "Als het geen zetels kost, moeten we er altijd over nadenken of het niet gewoon beter is zelfstandig de verkiezingen in te gaan. Die vraag moeten we op Europees niveau bespreken, maar ook lokaal."

Daar hoeven geen vaste regels voor te gelden, vindt de voorzitter. Lokale afdelingen mogen dat zelf per situatie beoordelen.