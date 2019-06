ChristenUnie en SGP niet meer samen in Europees Parlement

De ChristenUnie en de SGP gaan verder in twee verschillende Europese fracties. Peter van Dalen van de ChristenUnie sluit zich aan bij de EVP (Europese Volkspartij) in plaats van de ECR-fractie, waar de ChristenUnie en de SGP de afgelopen periode samen deel van uitmaakten.

De ChristenUnie wil niet meer bij de ECR omdat volgens de partij de koers van de fractie is veranderd. Zo is Forum voor Democratie toegetreden en heeft de Poolse partij PiS meer invloed gekregen in de fractie. Ook speelt mee dat de Britse Conservatieve Partij bij de verkiezingen is gedecimeerd en na de brexit helemaal verdwijnt uit het Europees Parlement en daarmee de ECR-fractie.

Bert-Jan Ruissen van de SGP blijft wel in de conservatieve ECR-fractie.

Samen uit, samen thuis

Twee weken geleden kondigde de SGP nog aan de ChristenUnie te volgen, ook al had Ruissen zelf voor de toetreding van FvD gestemd. "Voor ons was toelating geen probleem. Maar voor de verkiezingen hadden we afgesproken: samen uit, samen thuis. Dat betekent dat we samen op zoek gaan naar een nieuwe politieke familie", zei hij toen.

Net als de ChristenUnie aansluiten bij de EVP, waar ook het CDA en Merkels CDU lid van zijn, is voor de Ruissen echter een brug te ver. "In de ECR heb ik alle ruimte voor een EU-kritisch en christelijk geluid en kan ik geloofwaardig opkomen voor mijn speerpunten, zoals Israƫl, Landbouw en vervolgde christenen."

De ChristenUnie zegt het belangrijk te vinden om een "verhaal te vertellen dat mensen niet verdeelt, maar verbindt."