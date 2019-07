Opnieuw 28 jaar cel en tbs voor Michael P. in zaak-Anne Faber

Michael P. heeft toegegeven dat hij Faber (25) eind september 2017 in de bossen bij Soest heeft verkracht en gedood. Hij was destijds al veroordeeld voor de verkrachting van twee tienermeisjes en zat in een kliniek in Den Dolder ter voorbereiding op zijn terugkeer in de samenleving.

Klacht

Hij ging in beroep tegen zijn straf omdat die vele malen hoger zou zijn dan in vergelijkbare strafzaken. Ook klaagde hij over partijdigheid van de rechters en de harde, in zijn woorden onrechtmatige, handelwijze van de politie bij zijn arrestatie. Tijdens de behandeling van het hoger beroep betuigde P. zijn "oprechte spijt" over het gebeurde.

Het hof acht niet bewezen dat P. zijn slachtoffer met voorbedachten rade heeft gedood. De hardhandige arrestatie van P. was volgens de rechter weliswaar een vormfout en een schending van P.'s rechten, maar dat was niet van invloed op een eerlijke procesgang en leidt dus niet tot strafvermindering. De rechter voegde er ook aan toe dat deze "uitzonderlijke" zaak zich niet laat vergelijken met andere zaken.

De nabestaanden van Faber hebben steeds gezegd dat de 29-jarige P. niet meer mag vrijkomen. Het Openbaar Ministerie eiste geen levenslang tegen P., om te voorkomen dat hij na 25 jaar zonder behandeling vrij zou komen.