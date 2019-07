Maatregelen Schiphol om megarijen tijdens zomerdrukte te voorkomen

Schiphol zegt goed voorbereid te zijn op de vakantiedrukte deze zomer. De luchthaven verwacht dit vakantieseizoen, van 6 juli tot 1 september, 12,8 miljoen passagiers, dat is maar iets meer dan vorig jaar. Door het maximum van 500.000 vluchten per jaar kan de luchthaven niet meer hard groeien.

Schiphol neemt weer veel maatregelen om lange wachtrijen te voorkomen. Zo wordt 15 procent meer personeel ingezet dan in het winterseizoen. Zogeheten crowdteams moeten passagiersstromen in goede banen leiden. Ook gaan medewerkers die normaal op kantoor werken in de terminals aan de slag als 'airport assistents'.

Lenzenvloeistof en zonnebrandcrème blijft in tas

Naar bestemmingen buiten het Schengengebied wordt handbagage voortaan gecontroleerd met nieuwe 3D-scanners. Daardoor hoeven vloeistoffen en tablets of laptops niet meer uit de tas te worden gehaald.

Verder zijn 24 uur per dag monteurs aanwezig om technische en ict-problemen te verhelpen. De luchthaven heeft dit jaar ook meer plek voor reizigers die met de auto komen, want er zijn 3000 parkeerplekken bijgekomen. En reizigers die parkeren op P3 en vliegen met KLM, TUI of Transavia kunnen op het parkeerterrein al hun koffers afgeven.

Drukste dagen begin augustus

"We zullen deze zomer regelmatig dagen hebben met meer dan 200.000 passagiers", zegt Miriam Hoekstra-Van der Deen, directeur Airport Operations. "En op de drukste dagen stijgt dat naar zo'n 230.000 mensen, dat is begin augustus. Dan vertrekken veel vakantiegangers en komen er ook alweer veel terug."

Op een speciale webpagina kunnen mensen de verwachte drukte op hun reisdag bekijken. De luchthaven komt niet met een algemeen advies over hoe vroeg passagiers op de luchthaven moeten zijn. Reizigers moeten op de tijd komen die hun luchtvaartmaatschappij aangeeft.

11.000 noodpaspoorten

De marechaussee heeft ook nog een tip: zorg ervoor dat je paspoort nog lang genoeg geldig is. Logisch, zou je denken. "Maar wij moeten nog aardig wat noodpaspoorten verstrekken of mensen wegsturen omdat ze geen geldig paspoort meer hebben", zegt Pascal Wolf van marechaussee. "Op Schiphol hebben we vorig jaar 11.000 noodpaspoorten uitgegeven."

Dat is dus zo'n 30 keer per dag. Landen hebben verschillende regels wat betreft paspoorten: in het ene land hoeft het document alleen geldig te zijn tijdens de reis, in het andere moet het paspoort bij aankomst nog minstens zes maanden geldig zijn.

Wolf is verder niet bezorgd over mogelijk personeelsgebrek bij de paspoortcontrole. Twee jaar geleden besloot het kabinet dat er 200 marechaussees bij moesten komen voor de grensbewaking. Daarvan is nu zo'n twee derde binnen.