Financiers gevonden voor bouw nieuwe reactor Petten

Het kabinet heeft financiers gevonden voor de bouw van een nieuwe reactor in Petten. Minister Bruins meldt aan de Tweede Kamer dat meerdere partijen willen investeren in het project, dat de onderhandelingen nu lopen en dat hij volgend jaar een akkoord verwacht. Als ook de vergunningen rond zijn, kan de bouw in 2021 beginnen.

De reactor in Petten produceert medische isotopen, die cruciaal zijn bij onderzoek naar en de behandeling van kanker en andere ernstige ziekten. In Nederland worden jaarlijks zo'n 400.000 diagnostische scans uitgevoerd en meer dan 4.000 behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van medische isotopen. Wereldwijd zijn miljoenen patiënten afhankelijk van isotopen uit Nederland. Het besluit om de huidige, verouderde, reactor te vervangen, werd al eerder genomen. Die is al 60 jaar in bedrijf en zal waarschijnlijk rond 2025 sluiten.

Continuïteit van behandelingen

Bruins spreekt van een mijlpaal. "Er is nog veel werk aan de winkel, maar nu zich meerdere private investeerders hebben gemeld, kunnen we echt aan de slag." De minister benadrukt dat de reactor van belang is voor de continuïteit van medische behandelingen en ook goed is voor de werkgelegenheid.

Om welke financiers het gaat, wil Bruins nog niet zeggen: de onderhandelingen lopen nog en er zijn geheimhoudingsovereenkomsten gesloten. De minister werkt ook aan een alternatief scenario, "voor het onverhoopte geval dat de belangen van de Staat onvoldoende kunnen worden behartigd in de onderhandelingen met de private investeerders", schrijft hij aan de Kamer.