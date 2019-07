Vincent of Theo? Van Gogh Museum komt er niet uit

Er is opnieuw twijfel ontstaan over een portret dat Vincent van Gogh heeft geschilderd. Op het schilderij is een man te zien met een strohoed op.

Jarenlang werd gedacht dat het ging om een zelfportret, tot in 2011 na onderzoek werd geconcludeerd dat niet Vincent, maar zijn broer Theo op het werk te zien is. De onderzoekers baseerden zich vooral op uiterlijke kenmerken, zoals de kleur en vorm van de baard. Die was op het portret okerkleurig in plaats van oranjerood en getrimd in plaats van wild. Daarnaast week de vorm van het oor af van de vorm van Vincents oor.

Onderzoek

Specialisten van het Van Gogh Museum in Amsterdam hebben zich onlangs opnieuw gebogen over het werk, omdat er meer inzicht is gekomen in de uiterlijke verschillen en overeenkomsten tussen de broers.

De specialisten zeggen na hun onderzoek dat niet is vast te stellen of Theo of Vincent van Gogh te zien is op het schilderij met de strohoed. Het werk is daarom hernoemd naar Zelfportret of Portret van Theo van Gogh.

Vincent van Gogh schilderde Zelfportret of Portret van Theo van Gogh in 1887 in Parijs. Het werk vormt een combinatie met een ander portret uit dat jaar, waarop Vincent zelf te zien is met een grijze hoed. De schilderijen zijn even groot (19 x 14 cm) en hebben een vergelijkbare gedetailleerde uitwerking.