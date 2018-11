Portretfoto jonge Van Gogh blijkt broer Theo

Los daarvan twijfelde ook Yves Vasseur aan de foto. De Belg, die zich samen met het Van Gogh Museum verdiepte in de kwestie, was in 2015 betrokken bij een tentoonstelling over Van Gogh in de Waalse stad Bergen. Hij ontdekte dat de fotograaf, Balduin Schwarz, zich pas vier jaar nadat de foto zou zijn gemaakt vestigde in Brussel (waar de foto is gemaakt). Vincent had op de foto dus stukken ouder moeten zijn dan 13.

Theo woonde gelijktijdig met Schwarz in Brussel, zegt Vasseur. "Daarbij weten we uit brieven dat hij in 1873, op 15-jarige leeftijd, een foto van zichzelf heeft laten maken."

De lichtere kleur ogen en het zachtere gelaat van Theo voedden de vermoedens verder. Verder forensisch onderzoek, uitgevoerd door Zeno Geradts, bijzonder hoogleraar Forensische Data aan de Universiteit van Amsterdam, bevestigde de vermoedens "met een hoge graad van waarschijnlijkheid".