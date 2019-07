'Ov-chipkaart verdwijnt niet, er komen meer mogelijkheden bij'

Volgens de woordvoerder van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven wordt er inderdaad gewerkt aan een app waarmee iemand al zijn of haar gegevens kan beheren. Het is alleen nog niet duidelijk is wat de mogelijkheden van zo'n app precies zijn.

Van Kuijk denkt dat veel mensen hier wel oren naar hebben. "Waar ik heel benieuwd naar ben of je straks echt alles in één app kunt beheren, ook bijvoorbeeld je abonnementen. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat je je NS-abonnement dan in de Arriva-app kan laden. De vraag is dan alleen: wil de vervoerder dat het klantcontact via de concurrent of een nieuwe app verloopt?"