De ov-chipkaart verdwijnt mogelijk in 2023. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven is de techniek toe aan vervanging. In een brief aan vervoerders en andere overheden schrijft ze dat het gebruiksgemak van de kaart door de reizigers wordt gewaardeerd, maar dat toch een meer eigentijds systeem de voorkeur verdient. Bovendien is de ov-chipkaart relatief duur, benadrukt de staatssecretaris.

Van Veldhoven wil toe naar een systeem waarbij het reissaldo niet meer op een ov-chipkaart wordt bijgehouden, maar waarbij de reiziger zelf kiest of hij bijvoorbeeld via een bankpas of mobiel wil betalen. Het saldo wordt dan op een centraal punt bijgehouden.

De staatssecretaris onderstreept dat ook in de toekomst anoniem reizen, dus zonder account, mogelijk blijft. Er zijn al diverse proeven gedaan met nieuwe methoden en ook nu lopen nog experimenten.

Van Veldhoven hoopt dat de nieuwe manieren van betalen uiterlijk over twee jaar kunnen worden ingevoerd. Als het nieuwe systeem voldoet, zou de ov-chipkaart dan weer twee jaar later, dus in 2023, kunnen worden afgeschaft.

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur zegt dat dat laatste alleen gebeurt als aan allerlei voorwaarden is voldaan. "Dan moet echt zijn aangetoond dat de reiziger er beter van wordt."