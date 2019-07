OM wil hogere straf voor poging tot doodslag op dominee Rhenoy

De rechter achtte bewezen dat de man in november 2017 dominee Ebi Wassenaar in haar kerk in Rhenoy met een zwaar voorwerp op haar hoofd heeft geslagen. Ze liep daarbij zwaar hersenletsel op en is voor de rest van haar leven gehandicapt. In de ogen van het OM heeft de man een poging gedaan om de dominee "van het leven te beroven".

Omdat de dominee, die een afspraak had met de pianostemmer, erg lang wegbleef, ging haar huisgenote kijken. Die vond de vrouw in een plas bloed. In het ziekenhuis bleek dat ze een hersenbloeding had.

Hartaanval

Agenten vonden de verdachte later bij een boerderij in Wadenoijen. De man had een hartaanval gehad en agenten moesten eerste hulp verlenen. De pianostemmer heeft daarna een maand in coma gelegen. Hij kan zich van de dag van de mishandeling niets herinneren, meldt Omroep Gelderland. Bij de uitspraak heeft de rechtbank rekening gehouden met de toestand van de man.

En met dat besluit is het Openbaar Ministerie het niet eens. "De rechter heeft te veel aandacht gehad voor de situatie van de verdachte en te weinig oog gehad voor het slachtoffer", vindt de advocaat-generaal. "Wat hij het slachtoffer heeft aangedaan, is afschuwelijk. Ja, hij had na zijn hartaanval en coma veel problemen, maar dat betekent niet dat hij geen gevangenisstraf kan ondergaan." Daarom is de eis in hoger beroep veel hoger dan de uitspraak van de rechtbank.

Geen haat of wrok

De dominee zat vandaag op de publieke tribune mee te luisteren, bijgestaan door haar huisgenote en haar advocaat en omringd door vrienden. Zij reageerde eerder teleurgesteld op de straf die de rechtbank de verdachte oplegde. In haar slachtofferverklaring ging ze daar ook op in. "Ik was onthutst. Het voelde alsof de verdachte tegemoetgekomen werd. Mijn leven is zwaar, heel zwaar en soms bijna niet te tillen. Maar ik voel geen haat of wrok en ben nog steeds bereid tot vergeving als de verdachte bekent en spijt toont."