Celstraf voor pianostemmer die dominee neersloeg veel lager dan eis

Een pianostemmer (50) uit Tricht krijgt 1 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het neerslaan van een dominee in haar kerk in de gemeente Geldermalsen. Tegen de man was 8 jaar cel en tbs geëist voor poging tot moord. Dat laatste is niet bewezen en daarom valt de straf fors lager uit.

De rechter heeft bovendien rekening gehouden met de slechte gezondheid van de man, volgens Omroep Gelderland. Hij heeft zijn straf in voorarrest al bijna volledig uitgezeten.

Hersenbloeding na slag met hamer

De pianostemmer sloeg het slachtoffer meer dan een jaar geleden in haar kerk in Rhenoy met een hamer. Ze raakte daarbij zwaargewond en is sindsdien halfzijdig verlamd. Omdat de dominee, die een afspraak had met de pianostemmer, erg lang wegbleef, ging haar huisgenote kijken. Die vond de 64-jarige vrouw in een plas bloed. In het ziekenhuis bleek dat ze een hersenbloeding had.

Agenten vonden de dader later bij een boerderij in Wadenoijen. De man had een hartaanval gehad en agenten moesten eerste hulp verlenen. De pianostemmer heeft een maand in coma gelegen.

Het motief van de man om de dominee aan te vallen, is onduidelijk. De pianostemmer heeft steeds volgehouden dat hij het niet gedaan heeft. Volgens zijn advocaat kan de man zich niets van het voorval herinneren.