Wekdienst 4/7: Uitspraak proces-Holleeder en huldiging Duncan Laurence

Goedemorgen! Willem Holleeder krijgt vandaag te horen of hij levenslang de gevangenis in moet. Verder wordt in Hellevoetsluis Duncan Laurence gehuldigd voor het winnen van het Songfestival en viert Amerika Onafhankelijkheidsdag.

Na een koele nacht begint de dag zonnig. Overdag is er flink wat zon, maar in het noorden en oosten komt wat meer bewolking voor, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden aan zee en in het zuidoosten lokaal 23 graden.