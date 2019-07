Steeds moeilijker om bouwpersoneel te vinden

Bedrijven in de bouwsector hebben steeds meer moeite om vakmensen te vinden. Daardoor is het aantal vacatures gestegen tot recordhoogte: in het eerste kwartaal van dit jaar ging het om 18.900 openstaande vacatures, ruim 2500 meer dan een half jaar eerder.

Al sinds 2015 groeit de bouwsector. Gemiddeld hebben bedrijven nu voor 8,3 maanden aan werk in hun orderportefeuille, blijkt uit de cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw. Per duizend banen in de bouw waren er 59 vacatures en ook dat is een record.

'Personeel grootste uitdaging'

Volgens Techniek Nederland, een van de brancheorganisaties in de bouwsector, is het vinden én binden van goed gekwalificeerd personeel nu de grootste uitdaging voor ondernemers. Dat komt ook door de lage werkloosheid in Nederland. Die is nu 3,3 procent.

Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra hoopt dat meer mensen kiezen voor een loopbaan in de sector. "Als gevolg van onder meer de afspraken in het Klimaatakkoord, digitalisering en de noodzakelijke verbetering van onze infrastructuur ligt er nog veel werk in het verschiet. Dat maakt de hele sector steeds aantrekkelijker voor nieuw talent."

Het bouwvolume van woningen en kantoren was in het eerste kwartaal van dit jaar 12,5 procent hoger dan een jaar eerder. De grond-, water- en wegenbouw steeg met 10,5 procent. Bijna vier op de tien bedrijven verwachten in de komende maanden een verdere stijging van hun omzet en slechts een op de tien verwacht een omzetdaling.