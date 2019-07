SP-raadslid Memis terug in Eindhoven: ik was een politiek gevangene

Het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis, die acht weken geleden werd opgepakt toen hij op vakantie was in Turkije, is weer thuis. Hij kwam vanavond aan in gezelschap van partijleider Lilian Marijnissen, die hem in Turkije heeft opgehaald.

Memis noemde Turkije een openluchtgevangenis, waarin duizenden mensen hun mening niet durven te geven. "Mensen fluisteren als ze met elkaar spreken, mensen vertrouwen elkaar niet", zei hij. "Duizenden mensen worden vervolgd omdat ze hun mening hebben gegeven. Ik was een van hen."

Politiek gevangene

Hij heeft zichzelf de afgelopen acht weken beschouwd als een politiek gevangene. "Ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger, die zijn vrije mening heeft geuit. Daarom ben ik vervolgd. Ik heb vier dagen vastgezeten en acht weken moeten wachten op vrijspraak." Zijn paspoort was afgenomen, zodat hij het land niet uit kon.

Minister Blok heeft de term politiek gevangene in deze zaak niet willen gebruiken. Dat respecteert Memis, maar hij heeft het zelf anders ervaren. "Duizenden mensen hebben het wel benoemd, een petitie ondertekend, dat zegt genoeg."

Memis is blij dat hij weer terug is in een democratisch land. "Ik ben trots op mijn land, ik ben blij dat ik Nederlander ben." Hij hoopt wel dat hij in de toekomst nog terug kan naar Turkije.

Blijven knokken

In Eindhoven bedankte hij iedereen voor de steun en zei dat hij de afgelopen periode emotioneel nog moet verwerken. "Maar het voelt lekker, het voelt heerlijk om weer thuis te zijn." Hij werd opgewacht door familie, vrienden, partijleden en raadsleden van alle fracties.

Memis bedankte ook de Eindhovense burgemeester Jorritsma, die hij morgen zal spreken, zijn partij de SP en minister Blok van Buitenlandse Zaken. Hij toonde zich strijdvaardig en zei: "Ik zal blijven knokken voor vrede, voor democratie, voor vrijheid. We zijn er nog niet, we zullen onze best doen om alle politieke gevangenen vrij te krijgen."

SP-leider Marijnissen bracht de afgelopen twee dagen met Memis door, die gisteren in Antalya voor de rechter stond. "Hij heeft mij verteld hoe zwaar het is om je elke dag opnieuw af te vragen waar dit gaat eindigen, hoe dit gaat eindigen. Wanneer mag ik weer naar huis, wanneer zie ik mijn kinderen weer, mijn familie?"