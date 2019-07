PvdA en GroenLinks stellen nog extra eisen voor ja-woord Klimaatakkoord

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen nog veranderingen aan het definitieve Klimaatakkoord. Voor hun uiteindelijke steun eist de PvdA onder meer compensatie voor huurders die kampen met een hoge energierekening omdat hun huisbaas weigert het huis te isoleren.

"Als je denkt dat wij komen applaudisseren, dan heeft u het mis," zei PvdA-leider Asscher tijdens het debat over het Klimaatakkoord. "Als er geen concrete oplossingen komen, dan kunt u fluiten naar onze steun."

GroenLinks wil onder meer dat grote bedrijven meer betalen voor de uitstoot van CO2. Ook moet er een eerlijker verdeling komen tussen burgers en bedrijven, zo zei GroenLinks-leider Klaver tijdens het eerste debat over het vrijdag gepresenteerde Klimaatakkoord, waarover maanden is onderhandeld.

Geen akkoord

In de Tweede Kamer heeft het kabinet-Rutte III de nodige steun van de vier coalitiepartijen. Maar in de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en daar is dus de instemming nodig van de oppositie, bijvoorbeeld van de PvdA of GroenLinks. Tijdens het debat bleek dat het daar nu nog te vroeg voor is. "Er is nog geen akkoord", zei GroenLinks-leider Klaver. "Maar ik ben optimistisch."