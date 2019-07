Mannen vijf jaar de cel in voor online drugshandel

Drie mannen moeten vijf jaar de cel in, omdat ze drugs verkochten via internet. Op de illegale internetmarktplaats Hansa Market boden ze onder meer xtc, cocaïne, ketamine en lsd aan.

Klanten betaalden met bitcoins en kregen de drugs per post thuisgestuurd, vaak verstopt in computerspellen en make up-doosjes. Er zijn duizenden bestellingen verstuurd naar afnemers in binnen- en vooral buitenland.

De politie nam in 2017 in het diepste geheim Hansa Market over, om zo de drugsverkopers achter de site te traceren.

