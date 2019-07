Ook dode in regio Den Haag tijdens 112-storing; inspectie krijgt drie meldingen

Tijdens de 112-storing van vorige week is ook in de regio Den Haag iemand overleden nadat de hulpdiensten later arriveerden dan normaal. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg ging het om een patiënt met een hartstilstand. De Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden, die de kwestie bij de Inspectie heeft gemeld, wil om privacyredenen niet meer informatie geven.

Ook de ambulancedienst in Amsterdam onderzoekt een incident waarbij tijdens de drie uur durende storing "ernstige vertraging is opgetreden in de hulpverlening". Daarbij is de patiënt niet overleden, maar er waren wel medische gevolgen. De ambulancedienst in de hoofdstad doet onderzoek en laat weten daarover contact te hebben met de inspectie.

Een en ander blijkt uit onderzoek van de NOS onder Veiligheidsregio's, ambulancediensten en inspectie. Vorige week kwam al naar buiten dat bij reanimaties in Breda en Hengelo mensen zijn overleden tijdens de storing. De betrokken hulpdiensten benadrukken dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat er een direct verband is met de storing. Het is onduidelijk of beiden nog zouden hebben geleefd als 112 wel goed had gewerkt.

Calamiteit

Compleet is het beeld van de medische gevolgen van de storing nog niet, vertelt een woordvoerder van de inspectie. Wanneer er sprake is van een calamiteit moet dit binnen drie dagen worden gemeld bij de inspectie. Bij twijfel hebben zorgaanbieders zes weken de tijd voor onderzoek om dit vast te stellen en alsnog melding te doen.

Tot nu toe zijn er drie van die officiële meldingen: van Ambulance Oost over de reanimatie in Hengelo, de melding uit Den Haag en van het ziekenhuis Bernhoven in Uden over het transport van een patiënt in een ander ziekenhuis. Het gaat in deze gevallen volgens de inspectiewoordvoerder nadrukkelijk niet om fouten van de zorgverleners, maar wel om zaken die in de zorg door overmacht niet goed zijn gegaan en daarom zouden moeten worden gemeld.

Vanmiddag komen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom voor het eerst bij elkaar om te spreken over het eerder aangekondigde onderzoek naar de onbereikbaarheid van 112, die ontstond door een grote storing bij KPN. Daarbij gaat het volgens volgens de woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg over een overzicht van de meldingen en de opzet van het onderzoek.

Teruggebeld

Uit de rondgang van de NOS wordt tevens duidelijk dat de 112-centrale in Driebergen na afloop van de storing alle mensen heeft teruggebeld die het niet was gelukt om contact te krijgen. Om hoeveel gemiste telefoontjes het ging en hoe het is gelukt die te traceren wil de landelijke politie niet zeggen zolang het onderzoek naar de storing loopt.

De ambulancezorg in Limburg vertelt dat de politie vorige week naar twee melders is toegereden die 'Driebergen' niet hadden kunnen bereiken, om te kijken hoe het met hen gaat. In beide gevallen bleek het niet te gaan om mensen die ambulancezorg nodig hadden.