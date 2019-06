Vrouw uit Breda tijdens 112-storing overleden

Een vrouw uit Breda is maandagmiddag tijdens de landelijke 112-storing overleden, nadat ze onwel was geworden. Het is duidelijk dat het inschakelen van de hulpdiensten door de problemen in de software bij KPN is vertraagd. Maar het is niet duidelijk of ze het had overleefd als er geen storing was geweest.

Nadat de vrouw thuis onwel was geworden, schoten buurtbewoners te hulp. Zij probeerden 112 te bellen, maar kregen door de KPN-storing niemand te pakken.

Vervolgens is de huisarts gebeld en die is naar het politiebureau gegaan. Daar werd de meldkamer opgeroepen en die heeft een ambulance gestuurd. Er is nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar zonder succes.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft naar aanleiding van de 112-storing nog geen meldingen van zorgverleners ontvangen en dus ook niet over het sterfgeval in Breda.

Storing duurde uren

De telefoniestoring bij KPN ontstond maandag rond 16.00 uur en duurde enkele uren.

In 2012 was er ook een grote 112-storing. Het alarmnummer was toen zes uur lang onbereikbaar. Later bleek dat daardoor een of twee mensen om het leven waren gekomen na een hartaanval.