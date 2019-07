Zo ziet het gerenoveerde paleis van koning Willem-Alexander eruit

Zowel aan de binnen- als de buitenkant van het paleis in Den Haag, dat in 1645 werd gebouwd, moest veel gebeuren. Zo zijn het dak en de bordestrap vervangen en de historische stucplafonds en de gevel zijn gerenoveerd. Ook is de tuin opnieuw ingericht. De renovatie heeft in totaal 63 miljoen euro gekost - veel meer dan begroot.

Bordestrap op de schop

Het is een bekend beeld wanneer een nieuw kabinet wordt gepresenteerd: de foto op het bordes van Huis ten Bosch. Dat gebeurde voor het eerst in 1971 toen koningin Juliana kabinet-Biesheuvel aan het volk presenteerde. De bordestrap, zoals we die nu kennen, werd rond 1735 aan het paleis toegevoegd.

De trap werd een aantal keer eerder gerenoveerd, maar was nu in zo'n slechte staat dat is besloten de trap volledig te vervangen.