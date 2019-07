Record goederenoverslag voor Nederlandse zeehavens

De gezamenlijke Nederlandse zeehavens hebben in 2018 met een overslag van 605 miljoen ton een recordaantal aan- en afgevoerde goederen bereikt. Het gaat om een groei van ruim 1,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor, meldt het CBS.

Driekwart van de goederenoverslag bestond uit binnengekomen goederen. Daarvan bestond twee derde uit droge bulkgoederen, zoals ertsen, kolen of landbouwproducten of uit natte bulkgoederen, zoals aardolie en aardolieproducten.

De overslag van containers steeg met 4,5 procent het sterkst. De afvoer van containers steeg met bijna 3 procent.

Minder uit China

Van alle ingevoerde goederen in containers kwam in 2018 bijna 20 procent uit China; 12 procent minder dan in 2017. Vooral textiel en lederwaren uit het land waren minder in trek.

Na China kwamen de meeste ingevoerde goederen uit Rusland (7,4 procent), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, (6,7 procent). Bij zowel Rusland als Groot-Brittannië was een flinke stijging te zien van het aantal geïmporteerde containers.

Die laatste stijging hangt mogelijk samen met de voorraden die Britse bedrijven in ons land aanleggen in aanloop naar de brexit, zegt het CBS.

Toename

Zo'n driekwart van alle aan- en afgevoerde goederen wordt in de Rotterdamse havens geladen en gelost. In 2018 namen beide stromen met zo'n 1 procent toe. Het havengebied van Amsterdam zag dezelfde stijging.

Het aantal geloste goederen in de Zeelandse en Groningse havens steeg sterker: de groei nam daar toe met meer dan 10 procent.