Bedreigde Afghaanse tolken zijn welkom in Nederland

Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt, zijn welkom in Nederland als ze zich in eigen land bedreigd voelen. Minister Bijleveld schrijft op vragen van D66 dat er al inreisvisa zijn verstrekt. Eenmaal in Nederland kunnen de tolken asiel aanvragen.

In april meldde het Nederlands Dagblad dat een aantal tolken zou zijn vermoord door terreurbewegingen als de Taliban en IS. Die verwijten de tolken dat ze hebben samengewerkt met 'ongelovigen" en vinden dat ze daarom de dood verdienen. Tientallen worden er bedreigd.

Niet bevestigd

Bijleveld liet onderzoek doen naar de verhalen. Ze schrijft nu dat ze het bericht over de moorden niet bevestigd heeft gekregen. Wel is gebleken dat de mensen om wie het gaat inderdaad voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt.

De tolken werden ingezet in de provincie Uruzgan, tussen 2006 en 2010. Het zou in totaal om 102 mensen gaan. In het Nederlands Dagblad zeiden drie van hen dat ze zich in de steek gelaten voelen door Nederland. Toen een van de tolken aanklopte bij de Nederlandse ambassade in Kabul werd hij aan de deur geweigerd. Bijleveld schrijft dat ze ook dat bericht niet kan bevestigen.