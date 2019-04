Afghaanse tolken voelen zich in de steek gelaten door Nederland

Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen in de provincie Uruzgan werkten, voelen zich door Nederland in de steek gelaten. In het Nederlands Dagblad (ND) vertellen drie tolken dat vier collega's zijn vermoord en dat zijzelf ernstig worden bedreigd.

De krant schrijft dat er tussen 2006 en 2010 in totaal 102 Afghaanse tolken zijn ingezet in Uruzgan. Ongeveer een kwart zou inmiddels zijn ondergedoken, nadat zij boodschappen hebben gekregen met de strekking dat zij met ongelovigen hebben samengewerkt en daarom de kogel verdienen.

Volgens één van de geïnterviewden is er op 1 maart nog een tolk vermoord. "Op klaarlichte dag kwam een groep talibanstrijders hem thuis halen. Terwijl zijn moeder toekeek, werd hij voor de deur doodgeschoten met een AK-47." Hij zegt dat de daders altijd uit de hoek van de Taliban of IS komen en vermoedt dat zij een 'dodenlijst' hebben met de namen van personen die destijds zaken deden met de Nederlanders in Uruzgan.

'Reden voor asiel'

De tolk die dit vertelt, meldde zich volgens het Nederlands Dagblad in december bij de Nederlandse ambassade in Kabul om hulp te vragen. Hij zou niet zijn binnengelaten omdat de missie in Uruzgan voorbij is, maar kreeg wel een vragenlijst mee over zijn veiligheidssituatie. Die vulde hij in, maar sindsdien heeft hij naar eigen zeggen niets meer gehoord.

De krant belde met het ministerie van Defensie. Dat liet weten niet in te gaan op individuele gevallen. Een woordvoerder zegt geen signalen te hebben gehad over vier vermoorde tolken.

VluchtelingenWerk Nederland zegt zich ernstige zorgen te maken over de veiligheid van tolken die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt. "Hun veiligheid is onder het huidige Nederlandse beleid niet gewaarborgd. Volgens Europese richtlijnen vormen de veiligheidsrisico's van tolken een gegronde reden voor asiel. Maar wij zien dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst asielverzoeken van deze mensen geregeld afwijst, omdat de bedreigingen niet altijd te bewijzen zijn."