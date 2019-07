Sea-Watch erg teleurgesteld in Nederlandse regering

De Duitse hulporganisatie Sea-Watch heeft felle kritiek op de Nederlandse regering. De Duitsers hadden hulp verwacht bij het vinden van een haven voor hun schip de Sea-Watch 3, omdat het onder Nederlandse vlag vaart.

Daar is niets van terecht gekomen, zeggen woordvoerders van de non-profitorganisatie. "De Nederlandse regering is weggedoken voor haar verantwoordelijkheid."

Volgens Marie Naass van Sea-Watch was Nederland verplicht de coördinatie op zich te nemen, toen duidelijk werd dat Italië zijn havens voor de Sea-Watch 3 gesloten hield. "Maar er kwam niks. We moesten dagenlang wachten op antwoorden", aldus Naass.

Even was er sprake van dat de Sea-Watch 3 naar een Nederlandse haven zou kunnen komen. Maar in Nederland bood geen enkele haven zich aan en bovendien was Nederland te ver varen.

Echt misdrijf

"Dat was gezien de gezondheidstoestand van de mensen aan boord echt niet te verantwoorden. Daarnaast is het ons zeerecht om naar de meest dichtstbijzijnde haven te varen en dat was Lampedusa", zegt woordvoerder Ruben Neugebauer. "Dat de toegang tot de haven wordt geweigerd, dat is het echte misdrijf", aldus Neugebauer. "Het is alsof je de weg blokkeert voor een ambulance."

Kapitein Carola Rackete staat nog altijd onder huisarrest. Ze werd opgepakt, omdat ze zonder toestemming het schip in de haven aanlegde. De Italiaanse rechter beslist vandaag of haar voorarrest wordt verlengd.

Seawatch verwacht dat Rackete snel vrijkomt. De organisatie beroept zich op de 'nood-havenwet'. Rackete had dagen van tevoren de noodtoestand op het schip uitgeroepen, omdat volgens haar het gevaar bestond dat opvarenden zelfmoord zouden plegen.

Veel woorden, geen oplossing

Sea-Watch neemt het de internationale gemeenschap vooral kwalijk dat er geen concrete daden worden verricht. "Het gaat om vijftig migranten. Niet om duizenden", zegt Chris Godotzki, die eerder aan Sea-Watch missies deelnam. Inmiddels meldt Der Spiegel dat Duitsland een derde van de veertig overgebleven asielzoekers op zou willen nemen. Ook Frankrijk, Finland, Portugal en Luxemburg zouden daartoe bereid zijn.

Sea-Watch zelf zit meer op een structurele oplossing te wachten. "Wij zijn Sea-Watch en niet Sea-Rescue. Wij horen een oogje in het zeil te houden om te zien of de Europese Unie en haar lidstaten zich aan de regels houden. Maar nu zijn wij genoodzaakt om deze mensen te redden. Dit is niet iets van afgelopen weken, dit is al een jaar aan de gang."