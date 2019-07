CDA wil lachgasverbod, 'gemeenten zitten met de handen in het haar'

Regeringspartij CDA wil dat er een lachgasverbod komt. Kamerlid Kuik gaat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vragen om een wettelijke regeling te maken. Die heeft al laten weten dat hij ernaar gaat kijken.

Kuik constateert dat het gebruik van lachgas als genotsmiddel "gigantisch toeneemt" en dat dit grote gevolgen heeft voor de gezondheid, de verkeersveiligheid en het milieu. Coalitiepartner ChristenUnie is het met haar eens.

Veel gemeenten willen het gebruik van lachgas aan banden leggen, maar hebben volgens Kuik een landelijk verbod nodig om in te kunnen grijpen. "Ze zitten met de handen in het haar, omdat zij onvoldoende handvatten hebben. Ze kunnen wel iets doen, bijvoorbeeld als het gaat om vergunningen voor festivals. Maar ze kunnen het niet in de hele gemeente verbieden, want het is nog steeds niet strafbaar om lachgas te verkopen. En daar moeten we iets aan doen."

Warenwet

Hoe het verbod precies moet worden geregeld, weet Kuik nog niet. Vroeger stond lachgas op de geneesmiddelenlijst en was er moeilijk aan te komen. Inmiddels staat het in de Warenwet, waardoor het vrij te verkrijgen is en op grote schaal als partydrug wordt gebruikt. Kuik wil het bijvoorbeeld terugplaatsen in de Geneesmiddelenwet of onder de Opiumwet laten vallen. "En dan moeten we kijken of de voedingsindustrie een vergunning kan krijgen om nog gebruik te kunnen maken van lachgaspatronen."

"Lachgas is bedoeld voor slagroomspuiten", zegt Kuik. "Het is niet bedoeld om je hersenen mee af te sluiten. Want dat is wat er gebeurt als je lachgas inhaleert: je krijgt een paar seconden geen zuurstof in je hersenen."

Minister Grapperhaus gaat met zijn collega Bruins van Volksgezondheid in gesprek om te kijken wat voor maatregelen er kunnen worden genomen. Hij wil eerst van deskundigen horen "hoe we de gevaren het beste kunnen minimaliseren". "En vervolgens beslissen of we het beste tot een verbod kunnen komen of tot een uiterst gereguleerd gebruik. Ik denk dat we dit soort richtingen op moeten denken."

Regeringspartijen VVD en D66 zijn tegen een landelijk verbod op lachgas.