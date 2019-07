Weer vertraging voor ontwerp renovatie Tweede Kamer

Het voorontwerp voor de renovatie van de Tweede Kamer is niet deze maand, maar pas komende herfst klaar. De Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaan opnieuw bespreken wat verstaan wordt onder een "sobere en doelmatige" verbouwing.

Verantwoordelijk staatssecretaris Knops denkt nog wel dat de verbouwing, zoals gepland, in september 2020 kan beginnen. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer.

Knops gaat proberen een "minnelijke schikking" te treffen met het aangetrokken architectenbureau OMA uit Rotterdam. De ontwerpen van dat gerenommeerde bureau leidden de afgelopen tijd voor veel weerstand bij vooral het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer onder leiding van Kamervoorzitter Arib. Te megalomaan, vonden veel Kamerleden.

Pechtold

De ruzie liep zo hoog op dat ex-D66-leider Pechtold vorige maand werd aangesteld als bemiddelaar. De Tweede Kamer wil vooral dat het achterstallig onderhoud wordt aangepakt en dat er niet veel veranderd. Het liefst wil de Kamer dat de oorspronkelijke architect van de Tweede Kamer, Pi de Bruijn, bij de plannen betrokken wordt.

Op basis van het werk van Pechtold concludeert Knops nu dat het beter is om meer tijd te nemen voor een nieuw Voorlopig Ontwerp (VO). Dit basisontwerp zou aanvankelijk in december 2018 klaar zijn, toen werd het 1 juli en nu wordt het "rond het herfstreces."

De bestaande plannen van OMA zullen als een soort basis dienen, maar alles wat met "interieur" te maken heeft, gaat van tafel. Over het begrip "sober en doelmatig" moet beter worden gediscussieerd worden, zegt Knops, "om misverstanden tussen alle partijen te voorkomen".

Het definitieve ontwerp zou aanvankelijk eind dit jaar klaar zijn, maar dat wordt nu niet eerder dan mei volgend jaar.

Johan van Oldenbarnevelt

De gebouwen aan het Binnenhof moeten gerenoveerd worden, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. De parlementariƫrs verhuizen voor 5,5 jaar naar een leegstaand ministerie elders in de stad. Voor het hele project is 475 miljoen euro uitgetrokken.

In zijn brief schrijft Knops verder dat er een verkennend onderzoek komt naar het graf van Johan van Oldenbarnevelt. Die raadspensionaris uit de Tachtigjarige oorlog ligt mogelijk begraven in de kelder van het gebouw van de Eerste Kamer.