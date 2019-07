Aantal nieuw verkochte dieselauto's daalt scherp

Het aandeel dieselauto's in de verkoop van nieuwe auto's is afgenomen tot minder dan één op de tien. Dat blijkt uit verkoopcijfers van de autobranche. Drie jaar geleden was dat nog één op de vijf.

Nieuwe auto's worden vooral door zakelijke klanten en leasebedrijven gekocht. "We hebben het aantal diesels dat bij ons besteld wordt dramatisch zien afnemen", zegt Dick Bakker van autoleasebedrijf Arval. "Vorig jaar was bijna een kwart van de nieuw bestelde auto's nog een diesel, nu is dat minder dan 10 procent."