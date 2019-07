Activist Hongkong: 'Peking moet onze toekomst niet bepalen'

Op die zaak wil Yam liever niet meer ingaan. Wel zegt ze zich, in bredere zin, zorgen te maken over de toenemende invloed van Peking in het medialandschap. "In ons jaarlijkse onderzoek onder journalisten gaf een kwart aan dat hun baas ze heeft verteld niet te veel, of zelfs helemaal niet te schrijven over onafhankelijkheid van Hongkong", zegt ze.

"Begrijp me goed: ik ben geen voorstander van onafhankelijkheid. Maar als de media over bepaalde onderwerpen geen verslag meer mag doen, dan is dat zelfcensuur. Daar is niemand in Hongkong bij gebaat."

Joshua Wong stelt dat de speciale status van Hongkong binnen China zijn beste tijd gehad heeft. "Het is verworden tot 'één land, anderhalf systeem'", meent hij.