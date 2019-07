Nieuwe rellen Hongkong, parlementsgebouw geramd

Onder druk van de protesten heeft de politiek leider van Hongkong, Carrie Lam, de uitleveringswet opgeschort. Maar de betogers nemen daar geen genoegen mee. Ze willen dat de wet helemaal van tafel gaat. Ook eisen ze dat Lam aftreedt en dat alle beschuldigingen tegen opgepakte betogers komen te vervallen.

De onlusten van vanochtend waren kort voor een ceremonie waarbij werd stilgestaan bij de Britse overdracht van 1997. Politiek leider Lam verscheen voor het eerst in bijna twee weken in het openbaar. Ze zei dat de protesten haar er bewust van hebben gemaakt dat ze moet proberen de publieke sentimenten beter in te schatten. "Ik heb mijn lessen geleerd", sprak ze, om eraan toe te voegen dat haar regering in de toekomst beter zal luisteren naar de bevolking.