Lonneke moet meer betalen voor Priadel: '100 euro is voor mij erg veel'

Tomas is niet de enige gebruiker van met een laag inkomen. Veel mensen die het medicijn slikken, krijgen een uitkering, omdat ze door hun ziekte niet kunnen werken.

Ze moeten dus zuinig leven, terwijl manisch depressief zijn geld kost, vertelt Tomas. "Dat is iets wat veel mensen niet begrijpen", vertelt ze. "Jaarlijks moet ik mijn hele eigen risico betalen. Als ik een keer met de ambulance opgehaald moet worden, als ik door een slechte periode ga, kost dat ook ontzettend veel geld."

Monopolie

Priadel is niet het eerste product dat Essential Pharma duurder heeft gemaakt. De farmaceut kwam in 2017 in opspraak door prijsverhogingen van verschillende medicijnen die het had gekocht van andere fabrikanten. Een van die medicijnen is Camcolit, een ander medicijn voor mensen die manisch depressief zijn.

"Ik ben bang dat ze nog meer prijzen gaan verhogen", zegt Tomas. "Het gaat nu vrij goed met mij, maar deze farmaceut heeft een monopolie. Stel dat de eigen bijdrage niet negen maar achttien euro per maand was geweest, dan had ik het niet kunnen betalen. Dan was ik waarschijnlijk binnen korte tijd opgenomen geweest."

Stoppen

Voor Tomas is het nog mogelijk om door te gaan met Priadel, maar ze vreest dat dit niet voor iedereen geldt. Dat komt ook doordat het verleidelijk is om het medicijn te laten liggen. "Mensen met een bipolaire stoornis kunnen zonder medicatie in een manische periode terechtkomen. Het euforische gevoel dat je daarin krijgt, is verslavend. In zo'n periode verlies je je zelfinzicht. De prijsverhoging kan daarom het duwtje zijn om te stoppen met de pillen."

En dat kan desastreuze gevolgen hebben, waarschuwt Tomas. "In zo'n periode werk ik me bijvoorbeeld in de schulden. Dan koop ik dure merkshampoo die ik me niet kan veroorloven, in plaats van het goedkopere huismerk. Andere mensen moeten verward van straat worden geplukt."

De prijsverhoging van is daarom niet alleen voor patiënten een probleem, maar voor de hele samenleving, benadrukt ze. "Dat vertel ik aan iedereen, al moet ik er heel Nederland voor doorreizen."